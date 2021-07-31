التربية: العام الدراسي ينطلق في السادس عشر من الشهر المقبل وسيكون وجاهيا

رام الله - دنيا الوطنقال بصري صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: "إن عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة ستكون مبكرة هذا العام، في السادس عشر من آب المقبل، لتعويض الفجوات التعليمية التي حصلت خلال جائحة كورونا".وأشار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت، الى أن أكثر من 80% من المعلمين والمعلمات تلقوا تطعيمهم، والباقي سيكون مع حلول العام الدراسي.وأكد صالح أن التعليم وبتوجيهات من الحكومة سيكون وجاهيا، وعلى أربع فترات، أو فصول تعليمية، وبينها استراحة قصيرة؛ لتعزيز مفهوم التعليم والتعلم، موضحا أن الوزارة تتابع مسألة طباعة الكتب لتحضيرها بالموعد المحدد.