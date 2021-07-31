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مستوطنون يتلفون 140 شتلة زيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطنون يتلفون 140 شتلة زيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أتلف مستوطنون، اليوم السبت، (140) شتلة زيتون، في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح، بأن المستوطنين أتلفوا أشتال زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتي "دانيال" و"اليعازر"، مضيفا أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف صلاح أن المستوطنين أقدموا على زراعة 14 دونما بأشتال زيتون وخوخ ولوزيات في أراضي لمواطنين من عائلة موسى، وشقوا طريقا استيطانية بطول 100 متر وعرض مترين .

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