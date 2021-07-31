مستوطنون يتلفون 140 شتلة زيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم





وأضاف صلاح أن المستوطنين أقدموا على زراعة 14 دونما بأشتال زيتون وخوخ ولوزيات في أراضي لمواطنين من عائلة موسى، وشقوا طريقا استيطانية بطول 100 متر وعرض مترين .





رام الله - دنيا الوطنأتلف مستوطنون، اليوم السبت، (140) شتلة زيتون، في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفاد الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح، بأن المستوطنين أتلفوا أشتال زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتي "دانيال" و"اليعازر"، مضيفا أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.