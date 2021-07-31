شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين والخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين والخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مواطنين أحدهما على حاجز عسكري قرب جنين وآخر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال كميل، من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب قرية مسلية جنوب جنين.

وتعرضت بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين لاقتحام قوات الاحتلال الأمر الذي أدى الى وقوع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال دون تسجيل اعتقالات.

ومن مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المحامي منتصر جبارين بعد اقتحام بلدة سعير فجر اليوم.

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية يوم أمس مواجهات عنيفة أدت الى إصابة العشرات، أبرزها ما شهدته بلدتي بيتا وبيت دجن قرب نابلس، وبلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي بلدة بيتا استمرت الليلة الفائتة فعاليات الإرباك الليلي التي تستهدف جنود الاحتلال المتواجدين بالقرب من البؤرة الاستيطانية افيتار.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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