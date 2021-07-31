شؤون فلسطينية

"عشائر غزة" توجه نداءً عاجلاً لعائلتي الجعبري والعويوي في الخليل

"عشائر غزة" توجه نداءً عاجلاً لعائلتي الجعبري والعويوي في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة نداءً عاجلاً الى كافة العقلاء من عائلتي الجعبري والعويوي في محافظة الخليل الى ضبط النفس والتفكير بعقلانية بالنتائج التي ستترتب على حالة التوتر بين العائلتين المناضلتين.

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية أن شعبنا بأمس الحاجة في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية إلى وحدة عوائلنا الفلسطينية المناضلة و إلى رص الصفوف والحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، مؤكدًا على حرمة الدم الفلسطيني.

وطالب المصري كافة الشرفاء في محافظة الخليل وجميع محافظات الضفة الغربية بالتحرك العاجل لوقف ما يدور بين العائلتين، قبل أن يسقط المزيد من الضحايا، ويصبح الوضع خارج السيطرة..

ودعا المصري العائلتين بضرورة إعطاء الفرصة للقانون ورجال الإصلاح والعشائر ليأخذوا دورهم في انجاز حل عادل يرضي جميع الأطراف، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.

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