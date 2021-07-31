الاتحاد الأوروبي يقر إطاراً قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية





وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.



وعقب البيان، أعربت باريس عن استعدادها لزيادة "الضغط" على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن بلادها "مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأشارت المتحدثة إلى أن "تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أنه أقر إطاراً قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية.