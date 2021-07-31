الرئيس التونسي: أعلم جيداً النصوص الدستورية واحترامها ولن أتحول لـ "ديكتاتور"

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الجمعة، أنه لن يتحول إلى ديكتاتور.وقال سعيد: "أعلم جيدا النصوص الدستورية واحترامها ودرستها وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلي ديكتاتور كما قال البعض".وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن القضاء فتح أمس الجمعة تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وكان حزب "النهضة" وصف إعلان الرئيس قيس سعيد الأحد بأنه انقلاب ونفذ اعتصاما خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين رشق خلاله أعضاء الحزب وأنصار الرئيس بعضهم البعض بالحجارة والزجاجات.إلى ذلك، أعلنت زوجة النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري أن قوات أمن بالزي المدني اعتقلت زوجها. وللعياري قضية في المحكمة العسكرية منذ 2018 بتهمة المس بكرامة الجيش.وكان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق للرئيس قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقلاب عسكري، بعد أن أقال سعيد يوم الأحد رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان لمدة شهر، وقال إنه يتولى السلطة التنفيذية.وأوضحت سيرين الفيتوري زوجة العياري: "قدم إلى البيت حوالي 20 رجلا بالزي المدني واعتقلوه عندما نزل لمقابلتهم". وأشارت إلى أنه جرى اعتقاله بالقوة بينما كانت والدته تصرخ. وطلبوا منهم عدم التصوير بالهاتف.