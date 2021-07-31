شؤون فلسطينية

خلال اتصال هاتفي.. إسماعيل هنية يوجه دعوة لعائلتي الجعبري والعويوي في الخليل

خلال اتصال هاتفي.. إسماعيل هنية يوجه دعوة لعائلتي الجعبري والعويوي في الخليل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً مع وجهاء عائلتي الجعبري والعويوي بالخليل، في ظل الأحداث المؤسفة التي تشهدها المدينة خلال الأيام الماضية.

ودعا هنية العائلتين للتحلي بالمسؤولية وتجاوز الخلافات، مشيدا بالعائليتين وشهدائهما وتاريخهما النضالي.

وذكر هنية في اتصالاته مع العائلات بمحاولات العدو الصهيوني اللعب على وتر الخلافات الاجتماعية بين العائلات الفلسطينية، مشيدا بـ "وعي العائلات الفلسطينية ودورها في الشغل مخططات العدو".

واستقبلت العائلتان اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بكل أخوية وروح وطنية عالية مؤكدة على تعاملها الجاد مع اتصالات هنية والاستجابة السريعة لدعوته النبيلة، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي على الانترنت.

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