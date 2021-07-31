اللجنة المكلفة من الرئيس حول أحداث الخليل تعلن تحديد صباح السبت لأجل أخذ الهدنة





وأعلنت اللجنة تحديد صباح يوم السبت الساعة العاشرة الموافق (31-07-2021) من أجل أخذ الهدنة وترتيب الإجراءات العشائرية وفقا لأعرافنا الفلسطينية.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



أهلنا وأبناء شعبنا العظيم في مدينة خليل الرحمن،



نظراً للتداعيات الخطيرة التي أعقبت مقتل المرحوم باسل الجعبري في مدينة الخليل، واستكمالاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتشكيل لجنة وطنية لوأد الفتنة واحتواء الأزمة والحفاظ على السلم الأهلي بين أهلنا وعائلاتنا في مدينة الخليل، واستكمالاً لجهود رجال الإصلاح بمدينة الخليل ومحافظات الوطن، فإننا نثمن عالياً الجهود الطيبة والمباركة التي بذلت في سبيل نزع فتيل الأزمة، كما نحيي عطوفة المحافظ والأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلت من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في مدينة الخليل.



وبناءً عليه فإننا نحيي عائلتي الجعبري والعويوي على التوافق من قبل العائلتين بجهود رجال الإصلاح. وقد تم تحديد صباح يوم السبت الساعة العاشرة الموافق (31-07-2021) من أجل أخذ الهدنة وترتيب الإجراءات العشائرية وفقا لأعرافنا الفلسطينية.



وعليه فإننا نناشد شيوخ وشباب عائلتي الجعبري والعويوي الالتزام بالحفاظ على أمن واستقرار مدينة الخليل والحفاظ على الدم الفلسطيني والممتلكات الخاصة والعامة ووأد الفتنة.



حمى الله شعبنا الفلسطيني من كل مكروه.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة المكلفة من قبل الرئيس محمود عباس حول أحداث الخليل اليوم السبت، بياناً حيّت من خلاله عائلتي الجعبري والعويوي على التوافق من قبل العائلتين بجهود رجال الإصلاح.