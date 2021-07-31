قطاع غزة: أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت "المرور" لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير نتج عنه إصابتين متوسطة وإصابتين طفيفة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.