بثلاثة مليارات و400 مليون دولار.. واشنطن تعلن عن صفقة بيع مروحيات عسكرية لإسرائيل





كما تشمل الصفقة معدات تقنية وأنظمة ملاحة ومعدات دعم وقطع غيار، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأوضحت وزارة الخارجية إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز "سي.إتش-53 كيه" إلى إسرائيل.



وأكدت الوزارة في بيان أصدرته التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وأنه من المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس.





ويشار إلى أنه بالرغم من مصادقة واشنطن، لم يتم بعد توقيع اتفاق رسمي بشأن هذه الصفقة.



والمتعاقدان الرئيسيان في الصفقة هما شركتا "لوكهيد مارتن" و"جنرال إلكتريك".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن المصادقة على صفقة بيع مروحيات عسكرية لإسرائيل، تقدر قيمتها بثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دولار.