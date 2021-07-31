دولي

وثيقة أمريكية: التطعيم يمنع الإصابة الخطيرة بـ (كورونا) بأكثر من 90 % من الحالات

وثيقة أمريكية: التطعيم يمنع الإصابة الخطيرة بـ (كورونا) بأكثر من 90 % من الحالات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاء في وثيقة أعدها المركز الأمريكي لمكافحة الامراض والوقاية منها، أن سلالة "دلتا" من فيروس (كورونا) معدية مثل مرض الجدري، وأن كل شخص يصاب بالعدوى ينقلها إلى ثمانية أشخاص آخرين على الأقل. 

وبحسب الوثيقة، فإن المُطعمين ومن لم يتلق اللقاح ينقلون الفيروس بنفس الوتيرة، ومع ذلك فان التطعيم يمنع الإصابة الخطيرة بأكثر من 90 % من الحالات، ويقلل بشكل كبير من احتمال الوفاة بسبب الداء.

وجاء في الوثيقة السرية الصادرة عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اعتراف مدير المركز، الدكتور روشيل وولانسكي، الليلة الماضية أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يكونون معديين مثل الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وفق ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز).

ووفقًا للوثيقة، فإن سلالة "دلتا" أكثر عدوى من الفيروسات التي تسببت في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "والإيبولا" والإنفلونزا الموسمية.

ويوصي المركز الأمريكي بإلزام الجمهور بتلقي اللقاح ووضع الكمامة. 

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