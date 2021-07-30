شؤون فلسطينية

شبان يضرمون النيران في سياج مستوطنة "بيتار عليت" غرب بيت لحم

شبان يضرمون النيران في سياج مستوطنة "بيتار عليت" غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أضرم شبان فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، النيران في سياج مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن عددا من الشبان تمكنوا من إضرام النار في سياج مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وبات إلحاق الضرر بالمستوطنات في الضفة الغربية من خلال الحرائق، أحد الأساليب التي ينتهجها الشبان الفلسطينيون ضمن فعاليات الإرباك التي تستهدف المستوطنين كما يحصل في قرة بيتا وبيت دجن وقصرة قرب نابلس.

وتواصل سلطات الاحتلال والمستوطنون انتهاكاتهم بحق بلدتي نحالين والخضر اللتان تتعرضان منذ فترة إلى هجمة لأطماع استيطانية، حيث يحيط بهما عدد من المستوطنات المقامة على أراضيها وتسيطر على معظم مساحتها.

وتعود بداية الاستيطان في محافظة بيت لحم إلى ستينات القرن الماضي، فكانت مستوطنة "غوش عتصيون" من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967م.

ومن الجدير بالذكر فإن معظم الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة تقع ضمن مناطق (ب) و(ج).

 كما تم مصادرة حوالي 3140 دونماً (6.42 %من المساحة الكلية للقرية) لبناء مستوطنة "بيتار عيليت" عام 1985، كما تم مصادرة 50 دونما لبناء جزء من مستوطنة "هادار بيتار" المجاورة للقرية.

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