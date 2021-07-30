شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابا من قلقيلية

قوات الاحتلال تعتقل شابا من قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد جهاد الأقرع (28 عامًا) على حاجز عسكري "طيار" أثناء توجهه إلى جنين.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.

وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.

كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب الإحصائيات بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار 2021 نحو (5300) أسير/ة، بينهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (250) طفلًا كان من بينهم (81) طفلًا من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين.

كما وبلغ عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) معتقلاً، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة في أيار (200) أمر اعتقال إداري بينها (116) أمر اعتقال إداريّ جديد.

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