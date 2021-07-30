شؤون فلسطينية

قائد الشرطة بغزة يتحدث عن حوادث اطلاق النار خلال الاحتفال بنتائج (التوجيهي).. ماذا قال؟

قائد الشرطة بغزة يتحدث عن حوادث اطلاق النار خلال الاحتفال بنتائج (التوجيهي).. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء محمود صلاح، قائد جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن استخدام المفرقعات في الاحتفال بنتائج الثانوية العامة، أدى لحدوث أضرار وتسببت بإصابات بتر لأشخاص.

وقال صلاح في تصريحات له، مساء اليوم الجمعة: "بذلنا جهوداً كبيرة، لتقليص عدد حوادث إطلاق النار في الثانوية العامة"، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.

وأشار قائد جهاز الشرطة بغزة، إلى أن الشرطة لن تتهاون في حوادث إطلاق النار أو استخدام المفرقعات في الاحتفال بنتائج الثانوية العامة.

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