قائد الشرطة بغزة يتحدث عن حوادث اطلاق النار خلال الاحتفال بنتائج (التوجيهي).. ماذا قال؟

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء محمود صلاح، قائد جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن استخدام المفرقعات في الاحتفال بنتائج الثانوية العامة، أدى لحدوث أضرار وتسببت بإصابات بتر لأشخاص.وقال صلاح في تصريحات له، مساء اليوم الجمعة: "بذلنا جهوداً كبيرة، لتقليص عدد حوادث إطلاق النار في الثانوية العامة"، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.وأشار قائد جهاز الشرطة بغزة، إلى أن الشرطة لن تتهاون في حوادث إطلاق النار أو استخدام المفرقعات في الاحتفال بنتائج الثانوية العامة.