غانتس يعقد مشاورات أمنية حول الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عمان

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة: "إن وزير الجيش بيني غانتس يعقد في هذه الأثناء مشاورات أمنية عاجلة، في أعقاب استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان".وأضافت القناة أن الاجتماع يشارك فيه رئيس الأركان أفيف كوخافي وقادة كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث الهجوم الإيراني على سفينة الشحن المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في خليج عمان.وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال إن إيران استهدفت هيكل السفينة في خليج عمان بواسطة طائرة مسيرة.