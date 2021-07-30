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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يشكّل لجنة لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل

الرئيس عباس يشكّل لجنة لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
شكّل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، لجنة برئاسة الشيخ داود الزير، لحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة، والتداعيات الأمنية الخطيرة التي أعقبت حادثة مقتل المواطن باسل الجعبري.

وأوعز الرئيس عباس، للجنة بالعمل على وجه السرعة لمعالجة الحادثة في إطار القانون، من أجل إحقاق الحق، بما يحفظ السلم الأهلي والمجتمعي في المدينة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحيّا الرئيس الأجهزة الأمنية على الجهود الجبّارة التي تبذلها بالتنسيق مع مكونات المحافظة الاجتماعية كافة لفض الخلاف وتطبيق القانون وفرض النظام والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مثمنًا موقف الحكماء في كلا العشيرتين آل الجعبري الكرام وآل العويوي الكرام وحسهما الوطني لوأد الفتنة.

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