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دولي

قتيل وستة جرحى بحادث في مصنع للكيمائيات في جنوب روسيا

قتيل وستة جرحى بحادث في مصنع للكيمائيات في جنوب روسيا
رام الله - دنيا الوطن
نقت وكالة (تاس) عن مصادرها في أجهزة الطوارئ وحفظ القانون بروسيا، بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب عدة آخرين بحروق جراء حادث وقع بمصنع للكيميائيات في مقاطعة روستوف.

وحسب المصادر، فإن الحادث الذي وقع، مساء الخميس، في مصنع "كامينسك"، أدى إلى إصابة 7 عمال بحروق كيميائية، تبلغ 100% من مساحة الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى حيث توفي أحدهم في وقت لاحق.

وأكدت المصنع في بيان أصدره اليوم الجمعة نقل 7 من موظفيه إلى المستشفى جراء حريق وقع في إحدى ورش المصنع في الساعة الثامنة مساء الخميس، و"تم إخماده في أسرع وقت بمساعدة طاقم من رجال الإطفاء".

وذكر البيان أنه تسنى منع تسرب انبعاثات ضارة إلى الغلاف الجوي، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث تقوده مجموعة عمل برئاسة ديمتري كابرانوف، مدير قسم صناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة والكيمياء الخاصة بوزارة التجارة والصناعة الروسية.


 


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