قناة إسرائيلية تكشف الجهة التي استهدفت السفينة التجارية ببحر العرب

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول إسرائيلي كبير، تفاصيل جديدة حول حادثة استهداف سفينة (مرسر ستريت) التجارية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، في بحر العرب.ونقلت القناة 13، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله: "نتحدث عن عملية إرهابية، نفذتها إيران بواسطة طائرة مسيرة، وتسببت بقتل شخصيْن، كما تسبب بضرر لسفن الشحن الدولي".وكانت القناة ذاتها، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أن السفينة التجارية الإسرائيلية، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، لكن أصحابها شركة يابانية، واصفة الحادثة بالخطيرة.