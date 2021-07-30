عشرات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء شرق يطا

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات المواطنين في مسافر يطا، صلاة الجمعة، في أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور: "إن العشرات من الأهالي وأصحاب الأراضي أدوا صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في المنطقة الواقعة بين لتوانة وشعب البطم شرق يطا، القريبة من مستوطنة "افيقال" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الأسبوعية التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع إقليم حركة فتح بيطا ولجان الحماية والصمود"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف الجبور أن هذه الفعالية جاءت ردا على قيام عدد من المستوطنين بنصب خيم على أراض تعود لعائلة "جبارين" في تلك المنطقة، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات القريبة.وأكد المشاركون تمسكهم بأرضهم، وأنهم لن يسمحوا للاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستيطانية وسلب أراضيهم.