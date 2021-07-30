قلقيلية: عشرات الإصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة، ونصبوا كمائن في منازل مهجورة، واعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يشار إلى أن المسيرة خرجت هذا الأسبوع بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال، والمنددة بجرائمه بحق أبناء شعبنا، خاصة في القدس، وبيت أمر، وبيتا والأغوار الشمالية.