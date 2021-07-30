خطيب الجمعة في الأقصى يدعو لحماية عقارات القدس من التسريب

رام الله - دنيا الوطنأدى أكثر من 40 ألف مصل صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.ومنذ ساعات الصباح توافد المصلون إلى المسجد الأقصى من أبواب الأسباط والعامود وحطة.وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتـلال نكلت بشاب فلسطيني أثناء محاولته دخول المسجد الأقصى ومنعته من الصلاة فيه.خطبة الجمعةوخلال خطبة الجمعة دعا خطيب الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة الى حماية عقارات المدينة المقدسة من عمليات التسريب من يد الغدر والفساد وممن وصفهم بالمارقين.كما حذر أبو سنينة من خطورة الأوضاع في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وخاصة ما تتعرض له المحلات التجارية التي تتجه من سيء لأسوأ.وتطرق خطيب الأقصى الى معاناة الأسرى وأوضاعهم الصعبة والحصار الذي ما زال مفروضا على غزة.ودعا الشيخ أبو سنينة الأمة الى الخروج من سباتها والوحدة حتى يطبقوا كلام الله بأنهم خير أمة أخرجت للناس.وذكر خطيب الأقصى المقدسيين بأنهم أهل الله الذين اصفاهم لسكنى أرضه وعمارة مسجده.