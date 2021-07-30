عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، ظهر اليوم الجمعة، بين قوات الاحتلال والمواطنين في بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس.وبيّن الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، و35 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة على جبل صبيح.وكانت قوات الاحتلال قد جرفت الطرق الواصلة لجبل صبيح في بيتا جنوب نابلس لإعاقة وصول المركبات للمنطقة، ولإعاقة إقامة صلاة الجمعة على الأراضي القريبة لجبل صبيح.وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية ضمن فعاليات الاحتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.ويواصل الشبان وأهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي، للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل.