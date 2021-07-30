شؤون فلسطينية

(فدا): الغاء مجلس الوزراء المادة 22 من مدونة السلوك يكرس نظام الدولة البوليسية

(فدا): الغاء مجلس الوزراء المادة 22 من مدونة السلوك يكرس نظام الدولة البوليسية
رام الله - دنيا الوطن
ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021 والقاضي إلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وقال "فدا" إن قرار إلغاء المادة المشار إليها يمثل تعديا سافرا على حرية الرأي والتعبير ومحاولة بائسة لتكميم أفواه الموظفين وتكريس نظام الدولة البوليسية سيئ السمعة.

وطالب "فدا" بالتراجع فورا عن قرار الالغاء والعمل بدلا من ذلك على تحصين المادة المذكورة والتي تكفل "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات"، كما تنصّ على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة الحكومية بها".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهاجم موكب تشييع الشهيد &#34;شوكت عوض&#34; في بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يهاجم موكب تشييع الشهيد "شوكت عوض" في بيت أمر شمال الخليل

الصحة الفلسطينية: وفاتان و135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: وفاتان و135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طالع حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) في قطاع غزة

طالع حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) في قطاع غزة

داخلية غزة تصدر تصريحًا بشأن المتأخرات المالية لموظفي التشغيل المؤقت

داخلية غزة تصدر تصريحًا بشأن المتأخرات المالية لموظفي التشغيل المؤقت

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجبل صبيح جنوب نابلس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بينهم 5 أطفال

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بينهم 5 أطفال

مستوطنون يقطعون أعمدة هاتف جنوب نابلس

مستوطنون يقطعون أعمدة هاتف جنوب نابلس

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) في قطاع غزة

طالع حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) في قطاع غزة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجبل صبيح جنوب نابلس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بينهم 5 أطفال

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بينهم 5 أطفال

مستوطنون يقطعون أعمدة هاتف جنوب نابلس

مستوطنون يقطعون أعمدة هاتف جنوب نابلس

طالع أسعار الذهب في فلسطين وفقًا للشيكل والدولار

طالع أسعار الذهب في فلسطين وفقًا للشيكل والدولار

طقس الجمعة: حار في معظم المناطق الفلسطينية وخاصة الاغوار

طقس الجمعة: حار في معظم المناطق الفلسطينية وخاصة الاغوار

&#34;الداخلية&#34; بغزة: انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن الذين تم استيعابهم بسبتمبر 2020

"الداخلية" بغزة: انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن الذين تم استيعابهم بسبتمبر 2020

&#34;المرور&#34; بغزة: مصرع طفل إثر حادث شمال القطاع

"المرور" بغزة: مصرع طفل إثر حادث شمال القطاع

منوعات

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

عربي

وفيات إثر فيضان النيل الأزرق بالسودان

وفيات إثر فيضان النيل الأزرق بالسودان

تونس: تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر ورفع الحصانة عن كل الأعضاء

تونس: تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر ورفع الحصانة عن كل الأعضاء

الرئيس التونسي: لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل

الرئيس التونسي: لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل

أمير دولة قطر يعيّن سفيرين إلى مصر وليبيا

أمير دولة قطر يعيّن سفيرين إلى مصر وليبيا