الاحتلال يهاجم موكب تشييع الشهيد "شوكت عوض" في بيت أمر شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، موكب تشييع الشهيد شوكت عوض، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة بكثافة صوب آلاف المواطنين الذين خرجوا لتشييع جثمان الشهيد الذي ارتقى أمس متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه وبطنه، حيث أدخل إلى غرفة العمليات، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.وكان موكب التشييع انطلق عقب أداء الصلاة على جثمان الشهيد، حيث حمل على أكتاف المشيعين، تجاه مقبرة البلدة، حيث هاجمهم جيش الاحتلال وطاردهم في شوارع البلدة وأزقتها، واعتلت أسطح منازل المواطنين في البلدة، حيث اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة العشرات بالاختناق.