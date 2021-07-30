دولي

استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان

استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، بتعرض سفينة تجارية إسرائيلية في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان لاستهداف، والتحقيق جارٍ حتى اللحظة.

وبحسب القناة 13، فإن السفينة التجارية الإسرائيلية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، لكن أصحابها شركة يابانية، واصفةً الحادثة بأنها خطيرة.

وأضافت أن إسرائيل لم تؤكد حتى الآن صحة التقرير الذي ينشر في خضم التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران. 

وأشارت القناة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، استخدمت عدة سفن إسرائيلية أهدافًا لشن هجمات، ووجه مسؤولون في إسرائيل أصابع الاتهام إلى إيران. 

ولفتت إلى أن إيران لم ترد حتى الآن على تقارير عن هجوم الليلة، موضحةً أن في وزارة الدفاع البريطانية قالت: "هذا ليس عملاً مقرصنًا".

من جانبها، أكدت شركة الشحن المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر أنها سفينة يابانية تديرها: "يمكننا أن نؤكد أنه كان هناك اشتباه في حادث قرصنة على متن الناقلة M/T Mercer Street. نحن على اتصال بالسلطات البحرية في المملكة المتحدة وستقدم المعلومات لاحقًا".

وبحسب المعلومات، فإن الحادث وقع مساء أمس الخميس شمال شرق جزيرة المسيرة في سلطنة عمان على بعد 300 كيلومتر من مسقط عاصمة عمان.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

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