الصحة الفلسطينية: وفاتان و135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 5، جنين 6، نابلس 7، بيت لحم 4، سلفيت 1، قلقيلية 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 104".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 1، جنين 2، نابلس 8، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 46".وأوضحت أن حالات الوفاة التي سجلت كالتالي:" حالة وفاة في جنين، وحالة آخرى في قطاع غزة".ولفتت الكيلة، إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضاً، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,526 بينهم 415,881 تلقوا الجرعتين من اللقاح.