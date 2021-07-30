طالع حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و104 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 800 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 46 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 116419 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1040 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 114285 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1094 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 49 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 104653 شخصا.