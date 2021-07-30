داخلية غزة تصدر تصريحًا بشأن المتأخرات المالية لموظفي التشغيل المؤقت

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية بغزة: إنها تثمن جهود موظفي التشغيل المؤقت الذين عملوا في قوى الأمن خلال الأشهر الماضية.وأشارت داخلية غزة إلى أن هؤلاء الموظفين قدمواً نموذجاً في خدمة شعبهم ووطنهم، مبينة أنهم سينالوا كامل مُتأخراتهم المالية عن الأشهر الماضية.وأكدت الوزارة أنها تعمل ما بوسعها وفق طاقتها وإمكاناتها في استيعاب مُنتسبين جُدد حسب معايير وشروط الخدمة في قوى الأمن، وبما يحقق المصلحة العامة، وسيكون لهؤلاء الأفراد الأولوية في المرحلة القادمة وفق احتياج الوزارة.