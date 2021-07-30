إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجبل صبيح جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي بلدة بيتا والقرى المجاورة على جبل صبيح، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي وقنابل الإنارة في المكان.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف التابعة له تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما تعرض أربعة شبان للسقوط، جرى نقل اثنين منهم للمستشفى لتلقي العلاج.ولفتت المصادر المحلية أن المواجهات بدأت عقب تأدية سكان البلدة صلاة عصر أمس الخميس على مدخل البلدة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد شادي الشرفا الذي ارتقى أول أمس في جريمة لجنود الاحتلال.وأشارت المصادر إلى أن المواجهات استمرت حتى ما بعد منتصف الليل، حيث شهد جبل صبيح عمليات الإرباك الليلة التي ينفذهها أهالي البلدة.وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية ضمن فعاليات الاحتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.ويذكر أن الشاب شادي عمر لطفي سليم الشرفا (41 عاما) من بلدة بيتا، ارتقى شهيدا مساء أمس الأول، برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجده قرب مفترق البلدة.ويواصل الشبان وأهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي، للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل.