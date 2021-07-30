الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بينهم 5 أطفال

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، بينهم خمسة أطفال وأسرى محررين.ففي القدس، اختطفت قوات الاحتلال برفقة مستعربين طفلاً خلال اقتحامها بلدة حزما بالقدس، وسط إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام.واعتقلت قوات الاحتلال أربعة أطفال آخرين من شارع السلطان سليمان في مدينة القدس، وتم اقتيادهم إلى مركز تحقيق صلاح الدين.واقتحمت قوات الاحتلال حي أبو تايه ببلدة سلوان وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان في الحي.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نور خالد الحروب (24 عاما)، ومعتز محمد الحروب (24 عاما)،، وذلك بعد اقتحام منازل ذويهما بمدينة دورا جنوب الخليل، والتخريب في محتوياتها.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر محمود محمد صلاح (27 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معروف أحمد الأطرش (19 عاما) من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه والتخريب في محتوياته.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.