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وفيات إثر فيضان النيل الأزرق بالسودان

وفيات إثر فيضان النيل الأزرق بالسودان
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في السودان عن حالة السيول والفيضانات خلال الـ24 ساعة الماضية بجميع ولايات البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، فقد أشارت جميع التقارير الفنية إلى زيادة في معدلات مناسيب النيل الأزرق في جميع المحطات بسبب توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وقال العميد في الشرطة قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني إن منسوب النيل الأزرق في ولاية سنار مدينة ود العباس سجل  15.77م بزيادة 13 سم عن يوم الأربعاء.

وأضاف أن محطة ود مدني سجلت منسوب النيل الأزرق في حدود 18.20م، مشيرا إلى استمرار جهود إدارة الدفاع المدني في عمليات شفط المياه وتقوية التروس النيلية فى بعض قرى محلية القرشي جنوب الجزيرة.

وشهدت محلية المتمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة مما أدى  لانهيارعدد من المنازل بمنطقة أبورقيوة والزيداب وتضرر مدرسة لمرحلة الأساس.

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