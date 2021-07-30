الغنوشي يلوّح بحراك الشارع إذا لم يحدث اتفاق على حكومة تونسية جديدة

رام الله - دنيا الوطنذكر رئيس البرلمان التونسي وحزب النهضة، راشد الغنوشي، أنه في حال لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة، بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد، فإننا "سندعو الشارع للدفاع عن الديمقراطية".وقال الغنوشي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: إنه منذ صدور القرارات، "ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية، ولا مع أعوانه"، مضيفا: "لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة".وأضاف: "مستعدون لأي تنازل، اذا كانت هناك عودة للديمقراطية... الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".وتابع: "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان".وشدد على أنه لا شرعية لأي حكومة في تونس لا تمر بالبرلمان.وقال الغنوشي: "كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش، وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من أنصار النهضة"، مشيرا إلى أنه طلب منهم عودة أدراجهم.وأضاف: "هذا لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب، نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية"، متابعا: "نحن ماضون في الوسائل السلمية والحوار والتفاوض وضغط الشارع وضغط المنظمات والمفكرين والضغط الداخلي والخارجي؛ من أجل استعادة الديمقراطية".