تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق غزة

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة كما يلي:أسعار الخضروات:البندورة: 6 ك = 1 شيكلخيار حمامات: 5 ك = 10 شيكلخيار بلدي: 4 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية: 6 ك = 10 شيكلباذنجان: 1ك = 2 شيكلورق عنب = 2 شيكل للوقيةفلفل رومي: 1ك = 2 شيكلزنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكلقلقاس = 6 شيكلثومة (وقية): 2 شيكلملوخية: 1ك = 2 شيكلكوسا: 1ك = 3.5 شيكللوبيا: 1ك = 4 شيكلبصل بلدي: 1 ك = 1.7 شيكلبصل أحمر: 1ك = 2 شيكلفلفل أخضر: 1ك = 4 شيكلقرع أصفر 1ك = 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلملفوف أحمر: 3 شيكلليمون: 3 ك = 10 شيكلجزر: 1ك = 2 شيكلأسعار الفواكه:موز: 1 ك = 4 شيكلتفاح: 3 ك = 10 شيكلتفاح أمريكي: 6 شيكلكيوي: 1ك = 57 شيكلشمام 8ك = 10 شيكلعنب 1 ك = 5 شيكلبطيخ 10 ك = 10 شيكلخوخ 1 ك = 5 شيكلمشمش 1 ك = 5 شيكلسنطروزة 1ك = 5 شيكلمانجا 1ك = 5 شيكلأسعار الدواجن واللحومبيض: 11 شيكل الكرتونةدجاج: 10 شيكل للكيلو الواحدلحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحدلحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد.