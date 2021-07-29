تونس: تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر ورفع الحصانة عن كل الأعضاء

وشدد الرئيس التونسي، على أنه "لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل".



وقال سعيّد: "حريص على تطبيق النص الدستوري ولم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه"، مضيفاً: "نستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 يوليو".



يأتي هذا التصريح بعد أعلنت الرئاسة التونسية، عن أمر رئاسي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.



وخاطب الرئيس التونسي، وزير الداخلية الجديد: "أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل وضع دقيق".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجريدة الرسمية التونسية، تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر ورفع الحصانة عن كل الأعضاء.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد قال اليوم الخميس، لـ "يطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".وأضاف في تصريح نقلته قناة (الجزيرة): "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات"، مشيراً إلى أن "الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك لوبيات تحرك الخيوط من خلف الستار".