طالع: الاحتلال يعيد توسيع مساحة الصيد ويقر تسهيلات جديدة لقطاع غزة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، من ستة أميال لـ 12 ميلاً بحرياً، اعتباراً من صباح الجمعة.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من تقليل مساحة الصيد، إثر إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق غلاف غزة، من القطاع.
كما أقرت سلطات الاحتلال عدة تسهيلات للقطاع، وذلك في ختام تقييم أمني وبموافقة المستوى السياسي، حيث قررت السماح اعتبارًا من الأحد باستيراد المعدات والبضائع لصالح المشاريع الدولية في غزة.
كما أعلنت سلطات الاحتلال الموافقة على استيراد الأدوات الكهربائية والزراعية إلى قطاع غزة، والسماح بتصدير النفايات المعدنية.
كما أقرت السماح بسفر الفلسطينيين من غزة للخارج عبر معبر الكرامة، وإحضار 29 مركبة خاصة بقيت عند معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، منذ العدوان الإسرائيلي الأخير.
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