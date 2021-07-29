طالع: الاحتلال يعيد توسيع مساحة الصيد ويقر تسهيلات جديدة لقطاع غزة

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تقليل مساحة الصيد، إثر إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق غلاف غزة، من القطاع.

كما أقرت سلطات الاحتلال عدة تسهيلات للقطاع، وذلك في ختام تقييم أمني وبموافقة المستوى السياسي، حيث قررت السماح اعتبارًا من الأحد باستيراد المعدات والبضائع لصالح المشاريع الدولية في غزة.





كما أعلنت سلطات الاحتلال الموافقة على استيراد الأدوات الكهربائية والزراعية إلى قطاع غزة، و السماح بتصدير النفايات المعدنية.



