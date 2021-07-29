"الداخلية" بغزة: انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن الذين تم استيعابهم بسبتمبر 2020

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية، والذين تم استيعابهم بتاريخ 6 أيلول/ سبتمبر 2020 في إطار جهود مواجهة جائحة (كورونا).





وقالت الهيئة في إعلان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عقودهم تنتهي بتاريخ الأول من آب/ أغسطس 2021، وذلك بعد أن تم تمديد العقود ثلاث مرات متتالية تقديراً للظروف العامة، والتي بلغت بمجموعها أحد عشر شهراً، بعد أن كانت مدة العقد ثلاثة شهور فقط.





وستقوم هيئة التنظيم والإدارة باستكمال إجراءات تثبيت 534 فرداً ممن كانوا على قوائم الانتظار، والذين خضعوا لمعايير وشروط الوظيفة في الشق العسكري واستوفوا كامل الشروط.





وفي إطار منح الأولوية والأفضلية لمن يتبقى من أصحاب العقود المنتهية، ستقوم هيئة التنظيم والإدارة بإخضاعهم لجميع معايير وشروط الوظيفة الرسمية، ومن سيجتازون مراحل الاختبارات وهي: (الطول الوزن، اللياقة البدنية، الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية وغيرها)، سيكونون على قوائم انتظار التوظيف لمدة عام قادم وفق احتياج وزارة الداخلية والأمن الوطني.

رام الله - دنيا الوطن