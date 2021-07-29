عاجل

  • اعتباراً من غدٍ الجمعة.. الاحتلال يعلن توسيع مسافة الصيد في القطاع من 6 إلى 12 ميلاً بحريًا

  • بايدن يطلب من الجيش الأميركي وضع خطة لإلزامية تلقي الجنود اللقاح

عربي

الرئيس التونسي: لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل

الرئيس التونسي: لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد اليوم الخميس، لـ "يطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".

وأضاف في تصريح نقلته قناة (الجزيرة): "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات"، مشيراً إلى أن "الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك لوبيات تحرك الخيوط من خلف الستار".

وشدد الرئيس التونسي، على أنه "لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل".

وقال سعيّد: "حريص على تطبيق النص الدستوري ولم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه"، مضيفاً: "نستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 يوليو".

يأتي هذا التصريح بعد أعلنت الرئاسة التونسية، عن أمر رئاسي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وخاطب الرئيس التونسي، وزير الداخلية الجديد: "أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل وضع دقيق".

أخبار ذات صلة

أمير دولة قطر يعيّن سفيرين إلى مصر وليبيا

أمير دولة قطر يعيّن سفيرين إلى مصر وليبيا

ميقاتي: البدء بالحديث عن أسماء التشكيلة الوزارية اعتباراً من الاثنين المقبل

ميقاتي: البدء بالحديث عن أسماء التشكيلة الوزارية اعتباراً من الاثنين المقبل

المغرب يسجل حصيلة ثقيلة من حيث إصابات (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة ثقيلة من حيث إصابات (كورونا)

بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة من أجل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة من أجل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

مصر.. الحكم بإعدام 24 عضواً في جماعة الإخوان

مصر.. الحكم بإعدام 24 عضواً في جماعة الإخوان

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

برعاية وزير التعليم العالي.. افتتاح مبنىً جديد في كلية الروضة الجامعية

برعاية وزير التعليم العالي.. افتتاح مبنىً جديد في كلية الروضة الجامعية

وزيرة المرأة تكرم القنصل العام السويدي بمناسبة انتهاء مهامها

وزيرة المرأة تكرم القنصل العام السويدي بمناسبة انتهاء مهامها

المالكي يطلع القنصل الإسباني الجديد على آخر المستجدات السياسية

المالكي يطلع القنصل الإسباني الجديد على آخر المستجدات السياسية

رأفت: على أعضاء مجلس الأمن ترجمة المواقف والخطابات لقرارات وعمل سريع وفعلي على الأرض

رأفت: على أعضاء مجلس الأمن ترجمة المواقف والخطابات لقرارات وعمل سريع وفعلي على الأرض

حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر

حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو &#34;حل الدولتين&#34;

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو "حل الدولتين"

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

منوعات

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

عربي

المغرب يسجل حصيلة ثقيلة من حيث إصابات (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة ثقيلة من حيث إصابات (كورونا)

بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة من أجل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة من أجل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

مصر.. الحكم بإعدام 24 عضواً في جماعة الإخوان

مصر.. الحكم بإعدام 24 عضواً في جماعة الإخوان

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب