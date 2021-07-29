ميقاتي: البدء بالحديث عن أسماء التشكيلة الوزارية اعتباراً من الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، مساء اليوم الخميس، إنه سيتم البدء بالكلام عن أسماء التشكيلة الوزارية، اعتباراً من الاثنين المقبل.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية، أنه "لا حكومة قبل الرابع من آب/ أغسطس المقبل".وشدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، على أن "أولويات الحكومة المقبلة ستكون الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء".وقال ميقاتي: إنه "لا يمكن أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل ملك فريق معيّن".