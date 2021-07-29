الرئيس عباس يمنح المناضلة جميلة صيدم وسام نجمة الاستحقاق

في السياق، أكد الرئيس عباس، الوفاء للشهداء ومناضلي الشعب الفلسطيني وتضحياتهم.





جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم الخميس، لعائلتي الشهيدين ممدوح صيدم (أبو صبري) ووليد نمر الحسن (أبو علي إياد) في ذكرى مرور خمسين عاما على استشهادهما، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وقيادات فلسطينية.





وثمن دور الشهيدين الكبيرين في تأسيس الثورة الفلسطينية المعاصرة وتثبيت دعائمها، وما تحليا به من انتماء وخلق عاليين عبرا من خلاله عن النضال والانتماء للوطن والقضية.





بدوره، أشاد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بمناقب الشهيدين، مؤكدا أن التكريم يجسد 50 عاما من النضال الوطني الذي ما زال مستمرا في الدفاع عن تضحيات مناضلينا وأبطالنا وشهدائنا وأسرانا، ونحن سائرون في تحقيق مشروعنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.





من جانبه، شكر عمر النصر بالإنابة عن عائلة الشهيد أبو علي إياد، الرئيس عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على هذه اللفتة، معتبراً إياها تجسيداً حقيقياً لموقف الرئيس أبو مازن بوفائه الكبير للمناضلين وتعبيراً عن تقديره الصادق لمسيرة الشهداء.



