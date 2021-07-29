الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة الطور

رام الله - دنيا الوطنأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا مقدسيا من بلدة الطور في القدس المحتلة، على هدم منزله ذاتيا بدعوى عدم الترخيص.وأفاد صهيب الدجاني صاحب البيت، بان قوات الاحتلال أجبرته وأشقاءه على هدم منزل يأوي ثلاث أسر في خلة العين ببلدة الطور.وذكر الدجاني بأن قوات الاحتلال أمهلته حتى الأحد القادم لهدم منزله وإلا ستقوم جرافات البلدية بهدمها وتغريمه الآلاف من الشواقل مقابل ذلك.ولفت الدجاني بان البيت يتكون من ثلاث شقق تبلغ مساحة كل منها 200 متر ويسكن بها بالإضافة إليه اثنين من أشقائه وتأوي ثلاث أسر.