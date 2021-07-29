وزيرة المرأة تكرم القنصل العام السويدي بمناسبة انتهاء مهامها

استقبلت د.آمال حمد وزير شؤون المرأة، اليوم الخميس، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، القنصل السويدي العام السيدة جيسيكا اولوسن بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية لدى دولة فلسطين.



وأشادت حمد بجهود السويد بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرةً عن شكرها وتقديرها للحكومة السويدية على تعاونها المطلق مع الوزارة وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني.



وتمنت د.حمد التوفيق والنجاح ل أولوسن وأن تكون دائماً كما عهدناها داعمة لقضايا المرأة بشكل عام، وقضايا المرأة الفلسطينية بشكل خاص.



بدورها أكدت أولوسن على تقديرها لهذه اللفتة الكريمة، وعلى العلاقات المميزة مع الوزارة طوال الفترة السابقة، وأهمية الدور الذي تؤديه ، مضيفةً بأن الطريق مازال طويلاً ويجب بذل الجهد الممكن لإحداث التغيير المطلوب لصالح المرأة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن