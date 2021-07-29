حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المواطن شوكت خالد عوض، الذي استشهد برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر في شمال مدينة الخليل.



ووجهت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، التحية لأهالنا في "بيت أمر" الذين يخوضون المواجهات مع جيش الاحتلال، كامتداد لثورة شعبنا في الضفة الغربية الباسلة.



وشددت على أن هذه الدماء الزكية " ستظل وقود معركة التحرير ، وارتقاء الشهداء سيزيد إصرار شعبنا على ثورته".











رام الله - دنيا الوطن