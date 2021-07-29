مباشر | اليوم الثاني من حفل تخريج الفوج الثامن والتاسع في جامعة فلسطين

شؤون فلسطينية

حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر

حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر
شوكت عوض
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المواطن شوكت خالد عوض، الذي استشهد برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر في شمال مدينة الخليل.

ووجهت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، التحية لأهالنا في "بيت أمر" الذين يخوضون المواجهات مع جيش الاحتلال، كامتداد لثورة شعبنا في الضفة الغربية الباسلة.

وشددت على أن هذه الدماء الزكية " ستظل وقود معركة التحرير ، وارتقاء الشهداء سيزيد إصرار شعبنا على ثورته".




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