نقابة الأطباء تتخذ سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية.. لهذا السبب











رام الله - دنيا الوطنقررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، توقف الأطباء العامون عن الاشراف والمتابعة والفحص وأخذ العينات والتطعيم ضد فيروس كورونا، في مراكز الفحص بجميع المحافظات، على أن يعودوا للعمل في العيادات والمراكز التي كان دوامهم فيها قبل الجائحة.جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، مساء اليوم الخميس، نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، احتجاجا على استثناء الحكومة الفلسطينية أطباء الطب العام من المكافأة ومحاولة الخلط بين الحقوق المشروعة والمكافأة.كما قررت النقابة، توقف الأطباء العامون عن الدوام في أقسام كورونا بالمستشفيات الخاصة والحكومية، ويعودوا الى دوامهم الطبيعي قبل الجائحة.وطالبت النقابة، اتحاد المستشفيات الخاصة بالإيعاز للمستشفيات، بضرورة دفع مكافآت للأطباء في تلك المستشفيات لدورهم في مواجهة الجائحة.ودعا النقابة، مديرية الخدمات الطبية والعسكرية، لدفع مكافآت لأطباء الخدمات العسكرية، لدورهم خلال الجائحة، مطالبة في الوقت ذاته جميع المؤسسات الأهلية ووزارة العدل بضرورة مكافأة الأطباء الموظفين لديها.