مباشر | اليوم الثاني من حفل تخريج الفوج الثامن والتاسع في جامعة فلسطين

شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تتخذ سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية.. لهذا السبب

نقابة الأطباء تتخذ سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية.. لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، توقف الأطباء العامون عن الاشراف والمتابعة والفحص وأخذ العينات والتطعيم ضد فيروس كورونا، في مراكز الفحص بجميع المحافظات، على أن يعودوا للعمل في العيادات والمراكز التي كان دوامهم فيها قبل الجائحة.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، مساء اليوم الخميس، نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، احتجاجا على استثناء الحكومة الفلسطينية أطباء الطب العام من المكافأة ومحاولة الخلط بين الحقوق المشروعة والمكافأة.

كما قررت النقابة، توقف الأطباء العامون عن الدوام في أقسام كورونا بالمستشفيات الخاصة والحكومية، ويعودوا الى دوامهم الطبيعي قبل الجائحة.

وطالبت النقابة، اتحاد المستشفيات الخاصة بالإيعاز للمستشفيات، بضرورة دفع مكافآت للأطباء في تلك المستشفيات لدورهم في مواجهة الجائحة.

ودعا النقابة، مديرية الخدمات الطبية والعسكرية، لدفع مكافآت لأطباء الخدمات العسكرية، لدورهم خلال الجائحة، مطالبة في الوقت ذاته جميع المؤسسات الأهلية ووزارة العدل بضرورة مكافأة الأطباء الموظفين لديها.



أخبار ذات صلة

حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر

حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر

الخارجية الفلسطينية: وفاتان و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالخارج

الخارجية الفلسطينية: وفاتان و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالخارج

الكيلة: اللجنة الوبائية تبحث إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح

الكيلة: اللجنة الوبائية تبحث إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو &#34;حل الدولتين&#34;

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو "حل الدولتين"

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم على مدان بالأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة القتل القصد

"بداية رام الله" تحكم على مدان بالأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة القتل القصد

دويكات: المؤسسة الأمنية تبذل جهدها لإنهاء الخلافات بالخليل ومعالجة القضايا المتعلقة بالفلتان الأمني

دويكات: المؤسسة الأمنية تبذل جهدها لإنهاء الخلافات بالخليل ومعالجة القضايا المتعلقة بالفلتان الأمني

منوعات

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

عربي

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية