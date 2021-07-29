الخارجية الفلسطينية: وفاتان و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالخارج

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بتسجيل وفاتين، و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13352، والوفيات إلى 410.وأوضحت الخارجية أن السفارة الفلسطينية لدى رومانيا، سجلت حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن مجدي الزيناتي، كما سجلت السفارة لدى الاكوادور حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد مصباح مصطفى اللحام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشارت إلى أن السفارة الفلسطينية لدى تايلاند سجلت 26 إصابة من 10 عائلات فلسطينية تعيش في بانكوك، علما بأن السفارة تعمل مع بعض المؤسسات هناك لتوفير سلات غذائية للمرضى، حيث تفرض عليهم قيود الحركه، كما تم التواصل لتوفير بعض الأدوية وتغطيه نفقات العلاج لتفادي الانتشار بين الجالية.