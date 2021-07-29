مباشر | اليوم الثاني من حفل تخريج الفوج الثامن والتاسع في جامعة فلسطين

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: وفاتان و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالخارج

الخارجية الفلسطينية: وفاتان و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بتسجيل وفاتين، و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13352، والوفيات إلى 410.

وأوضحت الخارجية أن السفارة الفلسطينية لدى رومانيا، سجلت حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن مجدي الزيناتي، كما سجلت السفارة لدى الاكوادور حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد مصباح مصطفى اللحام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت إلى أن السفارة الفلسطينية لدى تايلاند سجلت 26 إصابة من 10 عائلات فلسطينية تعيش في بانكوك، علما بأن السفارة تعمل مع بعض المؤسسات هناك لتوفير سلات غذائية للمرضى، حيث تفرض عليهم قيود الحركه، كما تم التواصل لتوفير بعض الأدوية وتغطيه نفقات العلاج لتفادي الانتشار بين الجالية.

أخبار ذات صلة

حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر

حماس تنعى المواطن شوكت خالد عوض الذي استشهد برصاص الاحتلال في بيت أمر

نقابة الأطباء تتخذ سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية.. لهذا السبب

نقابة الأطباء تتخذ سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية.. لهذا السبب

الكيلة: اللجنة الوبائية تبحث إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح

الكيلة: اللجنة الوبائية تبحث إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو &#34;حل الدولتين&#34;

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو "حل الدولتين"

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم على مدان بالأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة القتل القصد

"بداية رام الله" تحكم على مدان بالأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة القتل القصد

دويكات: المؤسسة الأمنية تبذل جهدها لإنهاء الخلافات بالخليل ومعالجة القضايا المتعلقة بالفلتان الأمني

دويكات: المؤسسة الأمنية تبذل جهدها لإنهاء الخلافات بالخليل ومعالجة القضايا المتعلقة بالفلتان الأمني

منوعات

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

عربي

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية