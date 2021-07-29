مباشر | اليوم الثاني من حفل تخريج الفوج الثامن والتاسع في جامعة فلسطين

شؤون فلسطينية

خلال استعراضها الحالة الوبائية.. الكيلة: غالبية الإصابات الجديدة هي بالمتحور (دلتا)

خلال استعراضها الحالة الوبائية.. الكيلة: غالبية الإصابات الجديدة هي بالمتحور (دلتا)
رام الله - دنيا الوطن
ترأست الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة ، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية لـ(كورونا)؛ لبحث ودراسة الحالة الوبائية والطفرات المتحورة، ومحدث ملف التطعيم. 

واستعرضت الوزيرة مستجدات الحالة الوبائية في مختلف المحافظات، مؤكدة أن غالبية الإصابات الجديدة بالمتحور (دلتا)، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.

وبحثت اللجنة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للذين تلقوا الجرعة الثانية قبل ٦ شهور، وتطعيم الحوامل والمرضعات والأطفال (١٢-١٥) عاماً.

قالت الكيلة: "إن فلسطين تجاوزت المليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم، وإن عدد الجرعات المستخدمة في فلسطين بلغ 1,001,415 جرعة".

شددت اللجنة على ضرورة تكاتف جميع الشركاء والمؤسسات الصحية الوطنية لزيادة إقبال المواطنين على أخذ اللقاح، تجنباً لعودة انتشار الفايروس، خاصة في ظل انتشار الطفرات الجديدة منه في دول الجوار، والالتزام بإجراءات الوقاية.

وعرضت وزيرة الصحة توصيات لجنة الوبائيات الوطنية، التي اجتمعت، أول أمس الثلاثاء، لتدارسها وبحث ما بتعلق بالسياسات التي من شأنها الحد من انتشار الفايروس، بما في ذلك التطعيم ضد كوفيد -١٩، حيث سيتم رفع هذه التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وشارك في الاجتماع مدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء الطبيب ميسون البنا، د. مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الإغاثة الطبية، د. نظام نجيب - رئيس اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة، د. شوقي صبحة نقيب الأطباء، سليمان تركمان نقيب التمريض، د. أمية خماش و د. سلوى النجاب - مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، د. سالم أبو الخيزران- ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص، د. إبراهيم عياش- لجان العمل الصحي، د. عدنان قرمش و د. رائد عمرو - وكالة الغوث " الانروا "، د. بشار مراد- جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن وزارة الصحة، د. ياسر بوزية مدير عام الصحة العامة، د. سوسن أبو شريعة و د. سامر الأسعد.

أخبار ذات صلة

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو &#34;حل الدولتين&#34;

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو "حل الدولتين"

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

قافلة أميال من الابتسامات: وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

قافلة أميال من الابتسامات: وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

&#34;العليا&#34; الإسرائيلية تجمّد قرار إجلاء ثلاث عائلات من الشيخ جراح

"العليا" الإسرائيلية تجمّد قرار إجلاء ثلاث عائلات من الشيخ جراح

رئاسة الوزراء: إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك هدفه إزالة أي تقييد للحريات العامة

رئاسة الوزراء: إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك هدفه إزالة أي تقييد للحريات العامة

منوعات

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

عربي

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية