خلال استعراضها الحالة الوبائية.. الكيلة: غالبية الإصابات الجديدة هي بالمتحور (دلتا)

رام الله - دنيا الوطنترأست الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة ، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية لـ(كورونا)؛ لبحث ودراسة الحالة الوبائية والطفرات المتحورة، ومحدث ملف التطعيم.واستعرضت الوزيرة مستجدات الحالة الوبائية في مختلف المحافظات، مؤكدة أن غالبية الإصابات الجديدة بالمتحور (دلتا)، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وبحثت اللجنة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للذين تلقوا الجرعة الثانية قبل ٦ شهور، وتطعيم الحوامل والمرضعات والأطفال (١٢-١٥) عاماً.قالت الكيلة: "إن فلسطين تجاوزت المليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم، وإن عدد الجرعات المستخدمة في فلسطين بلغ 1,001,415 جرعة".شددت اللجنة على ضرورة تكاتف جميع الشركاء والمؤسسات الصحية الوطنية لزيادة إقبال المواطنين على أخذ اللقاح، تجنباً لعودة انتشار الفايروس، خاصة في ظل انتشار الطفرات الجديدة منه في دول الجوار، والالتزام بإجراءات الوقاية.وعرضت وزيرة الصحة توصيات لجنة الوبائيات الوطنية، التي اجتمعت، أول أمس الثلاثاء، لتدارسها وبحث ما بتعلق بالسياسات التي من شأنها الحد من انتشار الفايروس، بما في ذلك التطعيم ضد كوفيد -١٩، حيث سيتم رفع هذه التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وشارك في الاجتماع مدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء الطبيب ميسون البنا، د. مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الإغاثة الطبية، د. نظام نجيب - رئيس اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة، د. شوقي صبحة نقيب الأطباء، سليمان تركمان نقيب التمريض، د. أمية خماش و د. سلوى النجاب - مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، د. سالم أبو الخيزران- ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص، د. إبراهيم عياش- لجان العمل الصحي، د. عدنان قرمش و د. رائد عمرو - وكالة الغوث " الانروا "، د. بشار مراد- جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن وزارة الصحة، د. ياسر بوزية مدير عام الصحة العامة، د. سوسن أبو شريعة و د. سامر الأسعد.