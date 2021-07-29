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مصر.. الحكم بإعدام 24 عضواً في جماعة الإخوان

مصر.. الحكم بإعدام 24 عضواً في جماعة الإخوان
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة في مصر، بإعدام 24 من عناصر جماعة الإخوان، بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة في البحيرة. 

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهما بينهم 10 حضوريا في قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد، كما قضت بإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة ربيع محمد على عصفور من قوة مباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية في القضية رقم 2308 لسنة 2015، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وترجع الأحداث إلى عام 2015 حيث قام أعضاء تنظيم الإخوان بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد، أثناء سير أتوبيس خاص بنقل أفراد الشرطة، ما نتج عنه مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين.

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