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شؤون فلسطينية

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلي، أصدرت قرارا برفض الالتماس المقدم من قبل الهيئة في قضية الأسير سالم زيدات المضرب عن الطعام منذ 18 يوما، والذي تضمن طعنا في إعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة أنه تم رفض الإلتماس، وعرضت النيابة أن يتم تجديد الاعتقال الإداري له لمدة 3 شهور، وهو ما رفضه الأسير زيدات، وأكد على مواصلة إضرابه حتى يتم إنهاء اعتقاله الإداري.

وتحمل الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المضربين، والذي يتعرضون لضغوطات كبيرة لثنيهم عن مواصلة إضرابهم.

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