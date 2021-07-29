مباشر | اليوم الثاني من حفل تخريج الفوج الثامن والتاسع في جامعة فلسطين

شؤون فلسطينية

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم أ.د مروان عورتاني، اليوم، مع القنصل البريطاني العام الجديد في القدس ديان كورنر، بعض القضايا التي تهم التعليم والمستجدات الراهنة على صعيد التعليم وتطويره وآليات تفعيل التعاون المشترك.

وأطلع عورتاني القنصل البريطاني على واقع التعليم وطبيعة التحديات التي يواجهها وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق هذا القطاع الحيوي والاستهداف المتواصل للأطفال والطلبة، مثمناً التعاون المشترك بين الطرفين، وأهمية توسيعه ضمن البرامج المشتركة؛ خاصة من خلال المجلس الثقافي البريطاني؛ ومنها برنامج "ربط الصفوف" وتعليم اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين وتأهيلهم وغيرها.

بدورها، سلمت كورنر الوزير عورتاني دعوة للمشاركة في منتدى التعليم العالمي والذي سيعقد مطلع العام القادم، مؤكدة اهتمام بلادها بتعزيز آفاق التعاون لخدمة التعليم الفلسطيني وتبادل الخبرات والتجارب والتركيز على البرامج والمشاريع التي تضمن تجويد التعليم وتحسين مخرجاته.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومن القنصلية البريطانية مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دلتري، ومدير التطوير في القنصلية بيلي ستور.


أخبار ذات صلة

خلال استعراضها الحالة الوبائية.. الكيلة: غالبية الإصابات الجديدة هي بالمتحور (دلتا)

خلال استعراضها الحالة الوبائية.. الكيلة: غالبية الإصابات الجديدة هي بالمتحور (دلتا)

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

إصابة عشرات الإسرائيليين جراء تسرب مادة الكلور بأحد المسابح بمنطقة الجليل الأعلى

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو &#34;حل الدولتين&#34;

الامارات: الخيار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة بالأراضي الفلسطينية هو "حل الدولتين"

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

قافلة أميال من الابتسامات: وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

قافلة أميال من الابتسامات: وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

هيئة الاسرى: العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم في قضية الأسير زيدات

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

الكيلة: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم ضد فيروس (كورونا)

&#34;العليا&#34; الإسرائيلية تجمّد قرار إجلاء ثلاث عائلات من الشيخ جراح

"العليا" الإسرائيلية تجمّد قرار إجلاء ثلاث عائلات من الشيخ جراح

رئاسة الوزراء: إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك هدفه إزالة أي تقييد للحريات العامة

رئاسة الوزراء: إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك هدفه إزالة أي تقييد للحريات العامة

منوعات

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

أحمد سعد يثير الجدل بأول تعليق له بعد انفصاله عن خطيبته

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بسكين والأخير يعلق

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: صابرين تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الحجاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الضجة بتغريدتها الأخيرة.. هل قصدت فجر السعيد؟

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

شاهد: مغني راب جديد يتحدّى محمد رمضان ويثير الضجة بكلمات أغنيته

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

ما حقيقة انفصال أصالة نصري من جديد؟

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بإطلالتها الجديدة

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

شاهد: شريهان تثير الجدل برسالتها لمحمد حماقي.. ماذا قالت؟

عربي

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

الرئيس التونسي: 460 شخصا تورطوا بنهب 4٫8 مليار دولار من أموال الشعب

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إن شاء الله نصل لحكومة قريبا

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الصحة السعودية: انخفاض بإصابات (كورونا) وارتفاع طفيف بالوفيات

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات (كورونا) اليومية