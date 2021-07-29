عورتاني يلتقي القنصل البريطاني الجديد ويبحث معه قضايا تهم التعليم



وأطلع عورتاني القنصل البريطاني على واقع التعليم وطبيعة التحديات التي يواجهها وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق هذا القطاع الحيوي والاستهداف المتواصل للأطفال والطلبة، مثمناً التعاون المشترك بين الطرفين، وأهمية توسيعه ضمن البرامج المشتركة؛ خاصة من خلال المجلس الثقافي البريطاني؛ ومنها برنامج "ربط الصفوف" وتعليم اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين وتأهيلهم وغيرها.



بدورها، سلمت كورنر الوزير عورتاني دعوة للمشاركة في منتدى التعليم العالمي والذي سيعقد مطلع العام القادم، مؤكدة اهتمام بلادها بتعزيز آفاق التعاون لخدمة التعليم الفلسطيني وتبادل الخبرات والتجارب والتركيز على البرامج والمشاريع التي تضمن تجويد التعليم وتحسين مخرجاته.



وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومن القنصلية البريطانية مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دلتري، ومدير التطوير في القنصلية بيلي ستور.











رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم أ.د مروان عورتاني، اليوم، مع القنصل البريطاني العام الجديد في القدس ديان كورنر، بعض القضايا التي تهم التعليم والمستجدات الراهنة على صعيد التعليم وتطويره وآليات تفعيل التعاون المشترك.