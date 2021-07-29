الهباش يبحث مع السفير المصري تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطنبحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل، تطورات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى الأقصى المبارك في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية من اقتحامات وإغلاق ومنع حرية الوصول إليه، وتبعات المشروع التهويدي في شارع الناصر صلاح الدين.كما أطلعه على جهود القيادة الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي لفضح جرائم الاحتلال والعمل على معاقبته بالتنسيق مع الأشقاء العرب ودول العالم الإسلامي.بدوره، أكد السفير طايل أن جمهورية مصر العربية كانت وستبقى على الدوام مساندة للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سبيل تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.