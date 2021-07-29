تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في الخليل

رام الله - دنيا الوطنشيع مئات الفلسطينيين في بلدة بيت أمر بالخليل، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمد مؤيد العلامي.وكانت قوات الاحتلال أعدمت الطفل العلامي الذي كان يتواجد داخل مركبة والده في بيت أمر شمال الخليل يوم أمس الأربعاء، أثناء عودتهم للبيت بعد شراء بعض الحاجيات والخبز.وردد المشاركون في التشييع هتافات وشعارات غاضبة منددة بالاحتلال وسلوكه الإجرامي في استهداف الأطفال والمدنيين.قتل متعمدوأفاد والد الطفل محمد العلامي أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من الرصاص دون أي تحذير مسبق ما دفعه للطلب من أبنائه للهبوط داخل السيارة خشية من إصابتهم.وأضاف: "قلت لمحمد لم لا تزال نائم في حضن أختك، قم يا بنيّ فقد تعدينا الجيش والحاجز، ثم أوقفت السيارة ونزلت فتفاجأت أنه قد استشهد".وأكد والد الشهيد أن ابنه فداء لفلسطين والأقصى، التحق بعمه وخاله الشهداء الذين ارتقوا قبل 17 عاما، متسائلا:" ماذا فعل محمد لقوات الاحتلال كي يقتلوه، هل ارتقاء محمد في حضن أخته صاحبة ال 9 سنوات هو أكبر انجاز للجيش اللاأخلاقي؟"وعن مناقب الشهيد، أكد والده أن نجله محمد لم يكن يترك أي صلاة بل ويذكّر عائلته بالطاعات وبضرورة المحافظة على الصلاة في المسجد وقراءة وحفظ القران.وبكلمات مليئة بالوجع والقهر، أردف قائلاً: "محمد كان أول فرحة لي، فقد جاءني بعد 7 سنوات من الحرمان من الانجاب ودفعت دم قلبي عليه، قد خطفوه من داخل قلبي، وأنا الذي مت مع استشهاده".